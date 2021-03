The Lord of the Rings: Gollum, pubblicato un nuovo trailer

Come promesso di recente, Daedalic Entertainment e Nacon hanno confezionato un nuovo trailer di The Lord of the Rings: Gollum in occasione del Future Games Show che si è tenuto nella tarda serata di ieri.











Il breve video mostra il protagonista in azione mentre attraversa diverse location della Terra di Mezzo, facendo leva sulle sue doti atletiche e l’innata furtività. Lo scaltro Gollum si ritrova così ad affrontare un’avventura per stringere ancora una volta tra le mani l’Unico Anello, quel tesoro che gli venne – a suo dire – ingiustamente sottratto.

In seguito al rinvio annunciato all’inizio dell’anno, The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.