Balan Wonderworld: la prima patch rimuoverà i trigger epilettici

In seguito alla segnalazione di Liana Ruppert, una redattrice di Game Informer, circa la presenza di trigger epilettici in Balan Wonderworld, Square Enix è immediatamente intervenuta sulla questione assicurando che questi verranno rimossi già con la prima patch del gioco.

La Ruppert segnala che durante lo scontro con il boss finale del gioco, lo schermo inizia improvvisamente a lampeggiare, provocando un forte senso di nausea ai giocatori che soffrono di epilessia. Si tratta di un effetto grafico molto pericoloso dal momento che potrebbe causare delle vere e proprie crisi epilettiche nei soggetti più sensibili, soprattutto considerando che la presenza di questo effetto non è segnalata in anticipo.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, un portavoce di Square Enix ha però voluto precisare che questo problema è noto al team di sviluppo e pertanto è stato già risolto nella patch che verrà pubblicata nel corso della giornata odierna.

Non è la prima volta che un problema simile si presenta nel mondo dei videogiochi: appena qualche mese fa, in occasione del lancio di Cyberpunk 2077, anche CD Projekt RED si ritrovò a fare i conti con la presenza di trigger epilettici segnalati dalla stessa Liana Ruppert.

