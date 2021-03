Annunciato Shadow Tactics: Aiko's Choice, sarà un'espansione standalone

All’erta, appassionati della tattica in tempo reale di Mimimi Games: lo studio tedesco ha infatti annunciato, un po’ a sorpresa, Shadow Tactics: Aiko’s Choice. Questa espansione standalone approfondirà la storia di Aiko, l’abile assassina che già abbiamo imparato a conoscere nella campagna principale, e la vedrà impegnata ad affrontare i fantasmi del suo passato in compagnia del resto del gruppo.











Stando alla pagina Steam di Shadow Tactics: Aiko’s Choice, gli eventi di questa espansione si vanno a inserire a nel resto della campagna, che non è dunque necessario aver concluso prima di poter affrontare le tre missioni aggiuntive più tre missioni d’interludio. Mimimi Games, in ogni caso, suggerisce di affrontare almeno qualche missione del gioco base così da fare pratica con le meccaniche di gioco e conoscere i personaggi. Una data di lancio non è stata annunciata, ma l’espansione è in ogni caso prevista per gli ultimi mesi del 2021.

Ricordiamo, inoltre, che Mimimi Games è al lavoro su un progetto la cui ambientazione è ancora da rivelare ufficialmente.