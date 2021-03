S.T.A.L.K.E.R. 2, condiviso un nuovo diario di sviluppo

Come già annunciato in precedenza, l’apparizione di S.T.A.L.K.E.R. 2 al recente evento ID@Xbox non ha portato con sé un trailer di gameplay. Poco male, però, perché GSC Game World ha deciso di rivelare altri dettagli interessanti sullo sviluppo del suo titolo tramite un nuovo diario di sviluppo. Nel corso del video, possiamo vedere le nuove divise delle due fazioni Freedom e Duty: la prima interpreta la Zona come uno stato libero, indipendente e in espansione, mentre la seconda è fermamente convinta della necessità di arginarla. Il video si sofferma anche sui vestiti in sé, che sembrano caratterizzati da un alto livello di dettaglio. Freedom e Duty, in ogni caso, non saranno le uniche fazioni con cui avremo a che fare.

Secondo aspetto mostrato nel corso del video sono invece le armi: nel corso del gioco ne potremo imbracciare più di trenta, e ciascuna di essere potrà essere modificata con accessori di vario tipo. Il diario di sviluppo si sofferma su alcune di esse, mostrandone sia l’alto livello di dettaglio grafico che la loro modularità. Infine, i denti. Sì, avete letto giusto: il diario di sviluppo si sofferma sullo strumento creato da GSC Game World per assicurarsi che ogni NPC di S.T.A.L.K.E.R. 2 abbia un sorriso unico – anche se, vista la scarsa igiene dentale presente nella Zona, molti di loro non avranno un aspetto esattamente smagliante.











S.T.A.L.K.E.R. 2 è attualmente previsto per il 2021. Visto l’alto impegno che GSC Game World sta mettendo nella sua realizzazione, non sappiamo se questa data rimarrà tale a lungo, ma di sicuro lo studio ha promesso di mostrarci più materiale nei prossimi mesi. Attenderemo impazienti.