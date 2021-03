Kena: Bridge of Spirits, ecco il trailer mostrato al Future Games Show

Con il suo stile grafico innegabilmente carico di carisma, Kena: Bridge of Spirits si preannuncia come uno degli action adventure più intriganti dei prossimi mesi, e il trailer mostrato di recente al Future Games Show non fa altro che confermare la cosa. All’interno del video, possiamo vedere nuovi spezzoni di gameplay, che mescolano combattimento, fasi platform e dei segmenti che ricordano un po’ Overlord.











Così come il signore del male del titolo di Triumph Studios, anche Kena avrà bisogno dell’assitenza di piccoli aiutanti per proseguire nelle sue avventure; in questo caso, a venirci in aiuto non saranno birbantissimi goblin ma i Rot, buffe creature che sembra uscire direttamente da un film Pixar. Kena: Bridge of Spirits arriverà il 24 agosto su PC tramite Epic Games Store, su PS4 e PS5.