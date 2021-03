Martha is Dead torna a farsi vedere con un nuovo trailer

Dite la verità: quante frasi, poste all’inizio di un trailer, trovate più inquietanti di “puoi raccontarmi una storia della buonanotte”? A noi non ne vengono in mente molte, ed evidentemente lo sanno benissimo anche quelli di LKA e di Wired Productions, che hanno scelto proprio questa introduzione per il nuovo trailer di Martha is Dead.











Ambientato nell’idillica campagna toscana, l’horror Martha is Dead ci getta nel bel mezzo del conflitto fra forze alleate e truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La giovane Martha viene trovata morta annegata, vittima di un orribile atto, e la sua sorella gemella si ritroverà solo ad affrontare il trauma della scomparsa. Sviluppato dallo studio italiano LKA, il titolo arriverà su PC e console nel corso del 2021.