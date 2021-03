Italian Games Factory annuncia Haunted Space, ecco il trailer

È buona giornata per i giochi made in Italy. Oltre a un nuovo trailer di Martha is Dead, le ultime ore hanno visto anche l’annuncio di Haunted Space, sparatutto spaziale dalle tinte horror sviluppato da Italian Games Factory. Mai una volta che le imprese minerarie nello spazio profondo si risolvano senza incontrare qualche tipo di orrore cosmico, eh?











Ma, d’altronde, se così fosse non avremmo un bel niente a cui sparare, e sembra proprio che in Haunted Space ci sarà un bel po’ da darsi da fare. Stando alla pagina Steam del gioco, infatti, oltre a dover affrontare ciclopiche creature potremo anche darci al commercio (o al ladrocinio…) e alla creazione di navette spaziali sempre più elaborate. Pubblicato da Merge Games e previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S, il titolo non ha ancora una data di lancio, che però a giudicare dal Coming Soon in bella mostra non dovrebbe essere troppo lontana.