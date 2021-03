Kojima Productions potrebbe annunciare presto il suo prossimo titolo

Nel corso di un’intervista con i microfoni di AI Hub, riportata da VGC, l’art director di Kojima Productions Yoji Shinkawa ha condiviso una notizia che sicuramente farà piacere ai fan dello studio: il prossimo progetto della creazione di Hideo Kojima potrebbe infatti essere presto rivelato. Che ci sia qualcosa in cantiere non è certo una novità; già a ottobre eravamo venuti a sapere di come Kojima Productions stesse assumendo personale per dare il via a un nuovo progetto. Potrebbe non volerci ancora molto, però, prima di scoprire di cosa si tratta di preciso: sarà forse un’altro gioco dalle meccaniche originali e ambiziose come Death Stranding, o qualcosa di più tradizionale? Che sia finalmente giunto il momento per Hideo Kojima di dedicarsi al genere horror?

