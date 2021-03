The Suicide Squad Missione Suicida, ecco il trailer ufficiale

Warner Bros ha rivelato il trailer ufficiale di The Suicide Squad Missione Suicida. Diretto da James Gunn, il film segue le rocambolesche peripezie di una squadra dei peggio delinquenti in circolazione, a cui è stata promessa la libertà in cambio del loro servizio presso la segretissima Task Force X. Certo, come suggerisce il titolo del film, la sopravvivenza non è che sia proprio garantita, ma d’altronde tutto ha un prezzo, no? Il team di supercattivi, composto fra gli altri da Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e ovviamente la folle Harley Quinn, dovrà tuffarsi a capofitto in una giungla brulicante di forze di guerriglia, alle prese con una missione di ricerca e distruzione.











L’ampio cast include, fra gli altri, attori del calibro di Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Peter Capaldi; vedrà anche la partecipazione di Sylvester Stallone. La sceneggiatura è stata scritta da James Gunn, già noto per i due film dei Guardiani della Galassia, ed è basata su personaggi della DC. The Suicide Squad Missione Suicida sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, e arriverà nelle sale italiane il 5 agosto.