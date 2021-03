Katana ZERO: il DLC gratuito è sei volte più grande dei piani iniziali

Lo sviluppatore indipendente Askiisoft ha condiviso nuove informazioni sul DLC gratuito di Katana ZERO, per il quale i lavori sono partiti a poca distanza dal lancio del gioco. Sembra che nel frattempo i piani si siano evoluti parecchio: il messaggio infatti chiarisce come, in termini di contenuto, questo aggiornamento sia diventato sei volte più grande di quanto originariamente previsto. “Più che un DLC è Katana 1.5”, ha scherzato Justin di Askiisoft prima di chiarire che questo contenuto aggiuntivo includerà nuovi livelli, meccaniche, boss e ovviamente elementi della storia.

Se però avete aperto questa notizia sperando di trovare una data di lancio, brutte notizie per voi. Justin se ne è infatti uscito con un “non lo so ancora”, prima di chiarire che lo sviluppo procede in ogni caso bene. Il post si chiude con alcune anticipazioni su cosa potremo trovare nel DLC di Katana ZERO: fra le nuove armi che il samurai cyberpunk potrà imbracciare, ci sarà anche un cannone al plasma e un braccio robotico in grado di attirare e rispedire al mittente i proiettili. Non vediamo l’ora di metterci le mani.