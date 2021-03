Jonathan Warner, director di Anthem, lascia BioWare

Dopo aver passato dieci anni all’interno della compagnia e aver collaborato a progetti come Mass Effect 3 e il recente Anthem, Jonathan Warner ha dichiarato su Twitter di aver deciso di proseguire per la sua strada. Il messaggio si chiude con ringraziamenti a BioWare e con l’assicurazione che i franchise di Dragon Age, Mass Effect e Star Wars: The Old Republic sono in buone mani.

L’annuncio arriva a poca distanza dalla cancellazione di Anthem Next, il tentativo di rilancio del looter shooter di BioWare. Jonathan Warner si unì ad Electronic Arts nel corso del 2011, assumendo a poca distanza il ruolo di Senior Producer per il multiplayer di Mass Effect 3 e il DLC The Citadel. Nel 2015, ottenne la nomina a Game Director, e nel 2019 quella a Chief of Staff.