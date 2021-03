Monster Hunter Rise: vendite già oltre 4 milioni di copie

Non è trascorsa nemmeno una settimana dal lancio di Monster Hunter Rise, pubblicato lo scorso venerdì in esclusiva su Nintendo Switch, che le vendite del videogioco Capcom hanno già superato quota 4 milioni di copie. Precisiamo che si tratta di copie inviate ai rivenditori.

A darne notizia ci ha pensato direttamente la compagnia di Osaka, che in un comunicato stampa pubblicato sul suo sito ufficiale spiega di essere estremamente soddisfatta del risultato. Per darvi un termine di paragone, Monster Hunter World piazzò 5 milioni di copie al lancio, uscendo però su due piattaforme invece di una soltanto.

Prima di concludere, vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Danilo Dellafrana, mentre vi ricordiamo che Monster Hunter Rise uscirà anche su PC nei primi mesi del 2022.

Condividi con gli amici Inviare