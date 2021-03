XCOM: Chimera Squad potrebbe dirigersi su console

Approdato a sorpresa circa un anno fa su PC (qui la nostra recensione), XCOM: Chimera Squad potrebbe presto fare capolino su console.

Il tattico a turni di Firaxis, spin-off della celebre serie che ci vede al comando di un’organizzazione intenta a contrastare un’invasione aliena della Terra, è comparso sul sito del PEGI nelle sue presunte incarnazioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Da notare che la data di uscita segnalata sul sito dell’ente di classificazione europeo appare poco sensata, anche perché il 26 marzo è già passato da qualche giorno, dunque è possibile che il lancio sia imminente ma ancora non si conosce quando effettivamente sarà possibile mettere le mani sul gioco.

Restiamo quindi in attesa di notizie ufficiali da parte del publisher.

