Cyberpunk 2077: pubblicato il changelog completo della patch 1.2

CD Projekt RED si prepara a pubblicare l’attesa patch 1.2 di Cyberpunk 2077, per questo la compagnia polacca ha diffuso il changelog completo delle modifiche apportate dall’aggiornamento.

Tra le novità in arrivo, come già anticipato qualche giorno fa, vi sono modifiche legate al comportamento della polizia e al loro raggio di comparsa, cambiamenti al modello di guida dei veicoli per migliorarne la manovrabilità, ritocchi al bilanciamento di diverse modifiche cibernetiche e armi.

Naturalmente ci sono anche numerose correzioni di bug e tante altre modifiche minori, tanto che la lista dei cambiamenti comprende oltre un centinaio di elementi. Di conseguenza vi rimandiamo al sito ufficiale per consultare il changelog completo, segnalandovi però che CD Projekt RED non ha ancora annunciato quando verrà pubblicata la patch 1.2 di Cyberpunk 2077. Non dovrebbe comunque mancare molto: la stessa compagnia ha dichiarato che l’aggiornamento arriverà su PC, console e Stadia a breve.

