Rocket League: NASCAR e Formula 1 sfrecciano nella Season 3

Psyonix ha svelato i dettagli della Season 3 di Rocket League, in partenza a partire dal prossimo 7 aprile su tutte le piattaforme.











Tra le collaborazioni in arrivo nelle prossime settimane spicca quella con NASCAR e Formula 1, che dunque faranno capolino con nuove auto già dal mese di maggio. Non mancherà una vettura esclusiva per il Rocket Pass della Season 3: si tratta della Tyranno, un vero e proprio demone della velocità. In più, la classica Arena è stata decorata con un circuito a tema nel rinnovato DFH Stadium (Circuito), che verrà aggiunto alle playlist casual e competitive.