Astria Ascending arriverà in Occidente nel 2021

Il publisher Dear Villagers e gli sviluppatori di Artisan Studios hanno annunciato che il JRPG Astria Ascending sarà disponibile su PC e console nel corso del 2021.











Il videogioco potrà contare sul contributo di Hitoshi Sakimoto, compositore delle colonne sonore di numerosi videogiochi tra cui Final Fantasy XII e Vagrant Story, e di Kazushige Nojima, sceneggiatore di Final Fantasy X e Final Fantasy VII Remake.

Astria Ascending permetterà ai giocatori di avventurarsi nelle magiche terre di Orcanon, dove numerose creature mistiche hanno imparato a vivere in armonia, e in cui una forza misteriosa rischia di compromettere irrimediabilmente l’equilibrio del mondo. Seguendo le vicende di alcuni semidei, il nostro compito sarà quello di sventare questa terribile minaccia e far sì che in Orcanon vi sia sempre la pace.

Il videogioco di Artisan Studios sarà dunque disponibile nel corso dell’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.