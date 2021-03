Necromunda: Hired Gun, un nuovo trailer mostra l'Autopistol in azione

In arrivo a inizio giugno, Necromunda: Hired Gun promette di avere un arsenale bello ampio, e in piena tradizione Warhammer 40.000 questo significa ogni sorta di armi esagerate. Il trailer di oggi è dedicato a una di esse, solo all’apparenza modesta. L’Autopistol è infatti in grado di scaricare un volume di fuoco non indifferente ed è più che adatta a prendersi cura delle minacce più diffuse nei sotterranei della città alveare.











Ricordiamo che il titolo sviluppato da Streum On Studio promette un’ampia personalizzazione sia del nostro cacciatore di taglie che del suo armamentario, quindi anche l’Autopistol avrà tutte le occasioni di diventare ben più minacciosa. Non è improbabile che nei prossimi giorni Focus Home decida di rilasciare trailer simili anche per le altri armi incluse, che vanno da fucili laser e shotgun a ben più temibili armi al plasma. Necromunda: Hired Gun sarà disponibile a partire dal 1° giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.