Electronic Arts annuncia EA Sports PGA Tour

Sembra che Electronic Arts non abbia la minima intenzione di lasciare i verdi campi da golf alla concorrenza di 2K. Il publisher ha da poco annunciato una nuova partnership con PGA Tour, che potrà alla creazione di un nuovo gioco dal nome di EA Sports PGA Tour. Poche le informazioni condivise in merito; sappiamo che “Il gioco includerà molti dei tracciati più famoso del mondo, dove i giocatori avranno la possibilità di giocare contro e come alcuni dei nomi più famosi del golf professionistico”, e che lancerà anche su console di prossima generazione. Ma a parte questo, EA si riserva di annunciare data di lancio e ulteriori dettagli in un secondo momento.

Una cosa, però, la sappiamo di sicuro. Difficilmente EA Sports PGA Tour includerà il volto che per tanto tempo è stato un’icona del golf di Electronic Arts, visto che Tiger Woods ha di recente siglato un accordo con 2K.