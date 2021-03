Nordisk Games ha di recente annunciato di aver acquisito una quota di minoranza di Supermassive Games, corrispondente al 30,7% delle azioni. L’entità monetaria delle transazione non è stata rivelata. Supermassive Games è lo studio britannico diventato famoso per aver creato Until Dawn (per il quale ha ricevuto un BAFTA) e che si sta ora dedicando alla serie di titoli horror The Dark Pictures Anthology, con il terzo capitolo, House of Ashes, previsto per quest’anno.

Nordisk Games è un ramo della compagnia danese Nordisk Film, che negli ultimi anni si è dedicato all’acquisizione di studi di sviluppo europei. Nel suo novero può già contare nomi del calibro di Avalanche, acquisita nel 2018, e del publisher di titoli indie Raw Fury.