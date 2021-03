Come anticipato, DrinkBox ha approfittato della cornice fornita da ID@Xbox per presentare il suo nuovo titolo, Nobody Saves the World. Già dal trailer possiamo immediatamente riconoscere quello stile che ha reso i due Guacamelee tanto amati, anche se sembra che con il nuovo titolo arriverà anche un cambio in prospettiva: il 2D ha infatti lasciato il posto a una visuale isometrica.











In questo action rpg, potremo assumere più di 15 diverse forme nel corso della nostra missione che ci vedrà impegnati a salvare dalla Calamità. Ciascuna di queste forme avrà abilità speciali che potremo combinare, e ne avremo decisamente bisogno per ripulire i dungeon generati proceduralmente da tutte le loro minacce. Nobody Saves the World arriverà “presto, più o meno” su PC tramite Steam e Xbox Game Pass, su Xbox One e Xbox Series X|S.