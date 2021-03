League of Legends: ecco il trailer di Gwen, la Sacra Ricamatrice

Continua la serie di campioni legati alle Isole Ombra. Dopo il sovrano maledetto Viego, ora tocca a Gwen entrare a far parte dell’ampio roster di campioni di League of Legends. Nata come bambola creata da Isolde, la sposa di Viego, Gwen ha poi preso vita propia e ha deciso di dedicarsi a eliminare il male dovunque si trovi, armata di una enorme forbice. E, a giudicare dal trailer di gameplay, sembra anche essere dannatamente brava.











Dagli spezzoni di gameplay mostrati, sembra proprio che Gwen vada intesa come un campione che avrà il suo bel da fare nella corsia superiore, anche se al solito la comunità di League of Legends non mancherà di trovare modi creativi di usare i campioni creati da Riot Games. Al solito, lo studio di sviluppo pubblicherà anche una spotlight che ci permette di dare uno sguardo più preciso alle abilità della new entry prima del suo lancio sul client.