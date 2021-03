Sony chiuderà il PlayStation Store per PS3, PSP e PS Vita, è ufficiale

Era nell’aria già già da qualche giorno, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale: Sony sta per chiudere il PlayStation Store per PS3, PSP e PS Vita.

A partire dal 2 luglio, infatti, i negozi digitali di PS3 e PSP cesseranno di essere attivi, mentre lo stesso fato toccherà a quello PS Vita il successivo 27 agosto. La compagnia giapponese ci tiene a precisare che non sarà più possibile effettuare gli acquisti di contenuti digitali per queste tre piattaforme, tuttavia sarà sempre possibile continuare a effettuare il download di giochi, DLC e video già in possesso dell’utente, oppure quelli riscattati grazie all’abbonamento al servizio PlayStation Plus. Per farlo basterà scaricare i contenuti di proprietà accedendo all’elenco di download dal rispettivo dispositivo.

Non è tutto, però, perché oltre alla chiusura del PlayStation Store su PS3, PSP e PS Vita, Sony fa sapere che a partire dal 28 giugno gli utenti su PlayStation Vita non potranno più utilizzare il servizio di messaggistica. I messaggi rimarranno comunque disponibili su console PS4, PS5 e tramite la PS App su dispositivi mobili.

Condividi con gli amici Inviare