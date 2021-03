Terraria aggiunge il supporto al Workshop di Steam

A distanza di quasi dieci anni dalla pubblicazione, Re-Logic ha aggiornato Terraria introducendo il supporto ufficiale al Workshop di Steam.

Come annunciato dagli sviluppatori, questo update permetterà ai giocatori di condividere le loro creazioni con gli utenti della piattaforma digitale. Questo significa che sarà possibile scaricare modifiche che riguardano la presentazione del gioco tramite i Resource Pack, oppure aggiungere nuove tracce musicali con i Music Pack, modificare la lingua di gioco con i Language Pack, o cambiarne la grafica con i Texture Pack. Gli sviluppatori manterranno attiva anche una sezione Developer’s Choice in cui ciclicamente verranno messi in evidenza i contenuti migliori.

