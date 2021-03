Ratchet & Clank supporterà i 60fps su PS5 ad aprile

Insomniac Games ha fatto sapere tramite un messaggio diffuso via Twitter di essere al lavoro su una patch per PS5 di Ratchet & Clank, il remake/reboot pubblicato nel 2016 solo su PlayStation 4 in concomitanza con l’uscita al cinema dell’omonimo film.

Lo studio di sviluppo spiega che questo aggiornamento permetterà di apprezzare maggiormente il videogioco grazie a una fluidità superiore: l’update, infatti, garantirà un frame rate pari a 60fps. Non si conosce di preciso quando verrà pubblicata questa patch, ma Insomniac assicura che vedrà la luce nel corso del mese di aprile.

Infine, gli sviluppatori ci ricordano che il Ratchet & Clank può essere ancora riscattato gratuitamente grazie all’iniziativa Play at Home di Sony.

Condividi con gli amici Inviare