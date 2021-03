Activision ha appena dato il via alla Stagione 2 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, ai nastri di partenza su entrambi i giochi già da questa mattina.

L’aggiornamento introduce nuove mappe in Black Ops Cold War, tra cui Miami Strike, uno scenario adatto a partite 6vs6, Villa per scontri 2vs2 o 3vs3, per non parlare di Golova, per partite multi-squadra. Non mancano nuovi oggetti, modifiche al bilanciamento delle armi, nuovi contenuti per la modalità Zombi e due Operatori inediti.

Per Call of Duty Warzone, invece, la Stagione 2 Furiosa segna l’ottimizzazione della dimensione dei file di gioco, ora ridotti di diversi GB su tutte le piattaforme.

Per l’elenco completo di tutte le modifiche, però, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare