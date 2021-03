Enlisted: una data per l'open beta su PC e console

Il publisher Gaijin Entertainment e gli sviluppatori di Darkflow Software hanno annunciato che l’open beta di Enlisted sta per partire su PC, PS5 e Xbox Series X|S.











L’FPS online ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale potrà essere accessibile da chiunque tra pochi giorni, portando con sé numerose novità: tra queste spiccano nuove missioni, veicoli inediti e armi aggiuntive. Saranno disponibili le due campagne già accessibili durante la closed beta, l’invasione della Normandia e la battaglia per Mosca, ma queste verranno ulteriormente espanse introducendo più macchine da guerra storicamente accurate, come il caccia US P-38J, il mortaio sovietico RM-50 mortar, o il carro tedesco Pz.Kpfw. IV Ausf. H.

Con l’open beta di Enlisted debutterà anche un nuovo sistema di progressione incentrato sulla presenza di un Battle Pass, tramite il quale sarà possibile sbloccare contenuti a ogni passaggio di livello.

La beta aprirà i battenti su tutte le piattaforme citate in apertura l‘8 aprile.