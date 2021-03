Annunciato Arcade Paradise, un'avventura retrò per PC e console

Wired Productions ha annunciato Arcade Paradise, una nuova avventura in stile retrò sviluppata da Nosebleed Interactive e in arrivo prossimamente su PC e console.











Ambientato negli anni Novanta, Arcade Paradise narrerà le vicende della giovane Ashley che si ritrova ad avere in gestione la lavanderia di famiglia. Ashley ha però un sogno: aprire e gestire una sala giochi tutta sua. Starà quindi a noi far sì che il suo sogno si avveri e trasformare la triste lavanderia nel paradiso degli arcade.

L’avventura di Nosebleed Interactive includerà ben 35 giochi arcade ispirati ai grandi classici che dominavano le sale giochi a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, dai primi videogiochi vettoriali fino all’era dei 32-bit. Non mancherà la possibilità di sfidare altri giocatori in sfide cooperative o competitive locali, per non parlare di classifiche online da scalare.

Arcade Paradise sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2021.