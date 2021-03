Il Tokyo Game Show 2021 si terrà in formato online

Sembra che gli organizzatori del Tokyo Game Show non abbiano voluto correre rischi. Anche la versione 2021 della kermesse nipponica, così come quella dell’anno scorso, si svolgerò in formato online; la scelta è dovuto ancora una volta alle precauzioni legate al Coronavirus. Come annunciato in precedenza, lo show si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre, e tutte le trasmissioni saranno sottotitolate anche in lingua inglese. Inoltre, gli organizzatori prevedono di rendere disponibili varie demo speciali dei giochi che saliranno sul palcoscenico del Tokyo Game Show.

Non tutto l’evento si terrà in formato online: l’organizzazione ha infatti previsto anche un evento in persona, riservato però ai soli giornalisti.