SEGA attacca SteamDB e la sua pagina di Yakuza: Like a Dragon

Se siete abituati a giocare su PC e a usare Steam, vi sarà capitato qualche volta di incappare in SteamDB. Il sito in questione riporta numerose informazioni sui giochi rilasciati sul negozio digitale di Valve, come per esempio storico dei prezzi, numero di giocatori, ultime patch caricate e altro ancora. È dunque una risorsa utile per chi è interessato ad aspetti più nascosti, ma comunque utili, del mondo dei videogiochi, ed è una sorpresa che nelle ultime ore gli avvocati di SEGA abbiano deciso di prenderla di mira.

La motivazione, a quanto pare, è che la pagina di SteamDB di Yakuza: Like a Dragon avrebbe distribuito in maniera non autorizzata il titolo. Come spiegato dal creatore Pavel Djundik, questa accusa non ha senso: il sito non fa nulla del genere né contiene link a siti di distribuzione, leciti o meno. Ma, nonostante gli immediati tentativi di chiarimento, la pagina di Yakuza: Like a Dragon è ancora non disponibile. Per fortuna, però, sembra che SEGA of America sia venuta a sapere della questione e stia cercando di occuparsene.