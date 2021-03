Doom 3: VR Edition disponibile su PS VR, ecco il trailer di lancio

Se DOOM è quel genere di gioco di cui non ne avete mai abbastanza, probabilmente dovrete aspettare un po’ per il prossimo capitolo, ma nel frattempo si apre la possibilità di rivisitare un classico in maniera del tutto nuova. Bethesda Softworks e Archiact hanno infatti lanciato DOOM 3: VR Edition, annunciato pochi giorni fa come esclusiva per PS4 e PS VR.











Disponibile al prezzo di 19,99€, DOOM 3 VR Edition include texture ed effetti di luce rinnovati; è inoltre compatibile con i controller PSVR Aim, ma non con i controller Move. La campagna include le due espansioni Resurrection of Evil e The Lost Mission. Se volete saperne di più, potete trovare qui la nostra recensione.