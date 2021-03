PAX East annullato, a luglio tornerà il PAX Online

Gli organizzatori ReedPop e Penny Arcade hanno annunciato di aver annullato il prossimo PAX East, originariamente previsto per i primi giorni di giugno. A dispetto dei passi in avanti fatti con la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, gli organizzatori hanno deciso di adottare un approccio più cauto possibile, sospendendo dunque l’evento. Al suo posto tornerà il PAX Online, previsto per i giorni dal 15 al 18 luglio.

ReedPop e Penny arcade rimangono cautamente speranzosi che gli altri due eventi in programma, PAX West (3-6 settembre) e PAX Unplugged (10-12 dicembre) possano invece tenersi in formato tradizionale, ma la cosa dipenderà prima di tutto dallo sviluppo della situazione Covid-19. Ricordiamo che nelle ultime ore anche gli organizzatori del Tokyo Game Show hanno preso una decisione simile.