Elite Dangerous: Odyssey, prende il via l'alpha dell'espansione

Frontier Developments ha dato il via alla fase alpha di Elite Dangerous: Odyssey, la nuova espansione del suo simulatore di vita nello spazio che arricchirà in maniera sostanziale il gameplay planetario. L’accesso all’alpha è attualmente ristretto a chi possiede il Lifetime Expansion Pack e a chi ha acquistato la Deluxe Alpha Expansion, disponibile su Steam così come sull’Epic Games Store. Questa fase, nel corso della quale sarà fondamentale l’interazione con il feedback della community, durerà svariate settimane; il lancio vero e proprio di Elite Dangerous: Odyssey su PC è infatti previsto per la tarda primavera del 2021. L’alpha sarà a sua volta divisa in 4 fasi principali:

Fase 1: Primi Passi. Tutti i Comandanti si troveranno nello stesso sistema solare, così da massimizzare le interazioni. Saranno presenti una serie di attività come recupero, collezione e consegna. Non saranno presenti navi spaziali, ma sarà possibile viaggiare all’interno del sistema grazie alla nuova funzionalità Apex Interstellar.

Fase 2: Combattimento. Nel corso di questa fase sarà introdotto a Elite Dangerous: Odyssey il combattimento in prima persona, con la tuta dedicata Manticore Dominator. Saranno abilitati i conflitti fra le fazioni, e ai giocatori sarà permesso di viaggiare entro 20 anni luce a bordo delle loro astronavi. Potranno inoltre prendere parte a una maggiore varietà di missioni.

Fase 3: Esplorazione. L'area navigabile sarà estesa a 50 anni luce e includerà pianeti inesplorati. Verrà implementata la tuta da esploratore Supratech Artemis e il Genetic Sampler.

Fase 4: Compatibilità. In questa fase finale, i Comandanti potranno testare l'inclusione delle nuove funzionalità nel resto del gioco.

Ricordiamo che il contenuto di queste fasi può essere soggetto a cambiamenti. Su console, Elite Dangerous: Odyssey arriverà qualche settimana più tardi: il lancio è infatti previsto per l’autunno 2021.