First Playable e Italian Video Game Awards torneranno a luglio

In collaborazione con Toscana Film Commission, l’associazione che rappresenta l’industria videoludica italiana IIDEA ha annunciato la terza edizione del First Playable, che si terrà l’1 e il 2 luglio in formato ibrido digitale e fisico. Obiettivo di questo evento è aiutare gli studi di sviluppo italiani a creare connessioni con grandi publisher internazionali e far conoscere i loro progetti. L’edizione 2020 ha portato a più di 260 ore di incontri che hanno permesso ai talenti italiani di incontrarsi e presentare i loro progetti a più di 50 publisher provenienti da 14 paesi. Se siete interessati, potete effettuare la registrazione presso il sito ufficiale.

Oltre al First Playable, l’1 luglio avrà luogo l’edizione 2021 degli Italian Video Game Awards, trasmessa in diretta dal Museo delle Navi Antiche di Pisa. Di seguito le 5 categorie di premiazione, i cui finalisti e vincitori saranno scelti da un giuria composta da 8 giornalisti e professionisti internazionali:

Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano.

premio per il miglior videogioco italiano. Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana.

premio per la miglior opera prima italiana. Best Innovation: premio per il videogioco italiano più innovativo.

premio per il videogioco italiano più innovativo. Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.

premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale. Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.

Anche in questo caso, potete trovare tutte le informazioni necessarie alla candidatura sul sito ufficiale degli Italian Video Game Awards.