Kingdom Hearts 3 su PC includerà 3 mesi di abbonamento Disney+

È finalmente disponibile anche su PC (tramite Epic Games Store) la serie completa di Kingdom Hearts, l’epica saga da poco maggiorenne che unisce gli universi Square Enix a quelli Disney. Per celebrare questo lancio, il negozio digitale di Epic ha dato il via a uno sconto del 20% su tutti e quattro i titoli della collezione; gli sconti dureranno fino al 6 aprile. In aggiunta, chi acquisterà Kingdom Hearts 3 (che, ricordiamo, include anche il DLC Re Mind) riceverà un codice speciale che permetterà di attivare 3 mesi di abbonamento al servizio di streaming Disney+. L’offerta è valida per un tempo limitato, e scadrà il 31 maggio 2021.

Attenzione, perché se avete già un abbonamento Disney+ in corso non potrete attivare il codice incluso con Kingdom Hearts 3, e dovrete attendere la conclusione dell’abbonamento per poterlo fare. Potete trovare tutte le informazioni in merito sulla pagina delle FAQ.