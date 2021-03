MSI lancia la sua linea di desktop gaming con processori Intel 11th Gen

Nella giornata di oggi, MSI ha presentato la sua nuova linea di desktop gaming dotati di processori Intel Core di 11a generazione. Per garantire le massime prestazioni in ambito gaming, tutti i modelli di questa famiglia sono dotati anche di schede video RTX serie 30, oltre che di supporto alla tecnologia NVIDIA Resizable Bar (che garantisce fino al 10% di FPS in più) e alla banda PCIe 4.0. La lista dei modelli presentati include:

MEG Aegis 11th Gen . Presenta un controller frontale integrato completamente personalizzabile, e può arrivare fino al processo Intel Core i9-11900K e alla scheda video RTX 3090. È inoltre dotato dell’esclusivo design MSI Silent Storm Cooling 4. Serie Trident. Tre i nuovi prodotti presentati da MSI: MEG Trident X 11th, MPG Trident A 11th e MPG Trident 3 11th , pensati per avere un design compatto ma senza mancare di stile. I tre modelli coprono fasce di prezzo e di hardware diverse: laddove il MEG Trident X supporta RTX 3090 e Intel Core i9-11900K, l’MPG Trident A 11th supporta fino al processore Intel Core i7-11700 e una scheda grafica NVIDIA RTX 3070. L’MPG Trident, infine, offre un’offerta ultra compatta, con un case da appena 4.7 litri. Tutti i modelli sono dotati di tecnologia MSI Silent Storm Cooling 3. Serie Infinite. Presentati i modelli MEG Infinite X 11th e MAG Infinite 11th , entrambi sono dotati di eleganti pannelli in vetro che ne mettono in risalto l’illumazione RGB e di sistema di raffreddamento a liquido. Il MEG Infinite X 11th supporta RTX 3090 e Intel Core i9-11900K, mentre il MAG Infinite 11th supporta i7-11700 e RTX 3070.



Questi nuovi modelli saranno disponibili in Italia a partire da giugno 2021, a prezzi variabili a seconda della configurazione. Di seguito, potete trovare una scheda tecnica completa dei cinque modelli, più altri due dotati di processori Intel Core di decima generazione.