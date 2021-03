Buone notizie per tutti i fan di Clone Wars. Le Guerre Stellari in versione animata torneranno infatti a partire dal 4 maggio, quando Star Wars: The Bad Batch lancerà su Disney+. La serie, che debutterà con una premiere dalla durata di 70 minuti e nuovi episodi ogni venerdì, segue una squadra tutta particolare di cloni che coniuga eccezionali abilità di combattimento a un attegiamento decisamente ribelle.











Hunter, Echo, Tech, Wrecker e Crosshair dovranno trovare la loro strada in una galassia in rapido cambiamento dopo la fine delle Guerre dei Cloni e l’ascesa dell’Impero. A giudicare dal trailer, anche qualche personaggio secondario introdotto nella serie The Mandalorian non mancherà di fare la sua apparizione. Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck è la co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes il produttore. Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.