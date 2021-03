CD Projekt acquisisce Digital Scapes Studios

CD Projekt ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Digital Scapes Studios, realtà canadese che nel corso degli ultimi dieci anni ha supportato lo sviluppo di diversi titoli tripla A, tra cui Cyberpunk 2077. Lo studio appena acquisito dalla compagnia polacca verrà ribattezzato CD Projekt RED Vancouver, permettendo così agli autori di The Witcher di lavorare a più progetti contemporaneamente.

L’intenzione di CD Projekt è difatti quella di modificare il metodo di lavoro: a partire dall’anno prossimo, la compagnia inizierà a sviluppare più videogiochi ed espansioni in contemporanea, puntando prima di tutto ad ampliare gli universi di Cyberpunk e The Witcher. L’intenzione è anche quella di ridurre i tempi di attesa tra la pubblicazione di un videogioco e l’altro, basti pensare che tra gli ultimi due titoli pubblicati dalla compagnia polacca sono intercorsi ben sei anni. Nel futuro di CD Projekt non vi saranno, però, solamente giochi di ruolo: sebbene questi rimarranno centrali, i piani della compagnia includono anche sperimentazioni in altri campi, tra cui anche progetti con una forte enfasi sulle funzionalità online.

Insomma, gli autori di The Witcher e Cyberpunk non vogliono rimanere legati solo a questi due franchise. Chissà a questo punto cosa ci riserverà il futuro.

