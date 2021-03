Cyberpunk 2077: il videogioco multiplayer potrebbe essere stato cancellato

Nuvole cupe si addensano sul videogioco multiplayer di Cyberpunk 2077, che stando alle ultime dichiarazioni di Adam Kiciński potrebbe essere stato addirittura cancellato.

Intervenendo in una conferenza rivolta agli investitori (via VGC), il CEO di CD Projekt avrebbe difatti lasciato intendere che i piani circa lo sviluppo dello spin-off multiplayer di Cyberpunk 2077 siano stati modificati. In seguito alla recente acquisizione di Digital Scapes Studios e alla conseguente ristrutturazione interna, il focus della compagnia polacca si sarebbe spostato verso l’aggiunta di componenti online all’interno di giochi prettamente single player, piuttosto che sulla creazione di progetti separati. Di fatto, il nuovo approccio di CD Projekt metterebbe nel congelatore eventuali progetti di grandi dimensioni esclusivamente votati al multiplayer online, come per l’appunto quello ambientato nell’universo di Cyberpunk.

Kiciński ci tiene comunque a precisare che il focus principale di CD Projekt rimarrà sulle esperienze single player, alle quali potrebbero essere aggiunte in futuro delle funzionalità online.

In ogni caso, le parole del CEO della compagnia polacca non sono ancora chiare circa il destino dello spin-off multiplayer, pertanto attendiamo un’eventuale comunicazione ufficiale in merito al futuro del titolo in questione.

