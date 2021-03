Google svela i giochi di aprile per gli abbonati a Stadia Pro

A partire da domani, gli abbonati a Google Stadia Pro potranno riscattare ben quattro videogiochi lungo tutto il mese di aprile.

Tra questi, il pezzo forte è sicuramente Resident Evil 7 Gold Edition, il survival horror di Capcom che include anche tutti i contenuti aggiuntivi del Season Pass. Non è tutto, però, dal momento che gli utenti potranno mettere le mani anche su SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, Ys VIII: Lacrimosa of Dana, e Pikuniku.

Vi ricordiamo che questi giochi rimarranno accessibili solamente fintanto che l’abbonamento a Google Stadia Pro rimarrà attivo.

