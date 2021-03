Amnesia: Rebirth si aggiorna introducendo la Adventure Mode

Frictional Games ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Amnesia: Rebirth che introduce l’inedita Adventure Mode.











Per il momento disponibile solo su PC, questa nuova modalità riduce al minimo gli elementi horror per permettere anche ai deboli di cuore di godere dell’avventura di Tasi Trianon. I giocatori non dovranno più preoccuparsi di razionare i fiammiferi per addentrarsi nei luoghi più oscuri, mentre sono stati rimossi tutti quei pericoli nocivi alla vita della protagonista. Non è tutto, però, giacché l’Adventure Mode arricchisce l’esperienza di Amnesia: Rebirth con una serie di puzzle aggiuntivi disseminati lungo il corso dell’avventura.

Gli sviluppatori fanno infine sapere che l’aggiornamento verrà pubblicato anche su PS4 nelle prossime settimane, ma non è stata ancora fornita una data.