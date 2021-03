GOG regala XIII in occasione dei saldi di primavera

In occasione dei saldi di primavera che hanno preso il via su GOG, lo store digitale di proprietà di CD Projekt ha deciso di regalare una copia di XIII a chiunque ne faccia richiesta.

Si tratta dell’originale pubblicato nel lontano 2003, dunque non il deludente remake uscito l’anno scorso, ma la promozione è a tempo limitato. Per approfittare della promozione e riscattare il gioco gratuitamente c’è infatti tempo soltanto fino alle 15:00 di domani, mentre i saldi proseguiranno fino al 5 aprile.

Se avete intenzione di riscattare XIII non dovrete far altro che cliccare su questo link e seguire le semplici istruzioni riportate a schermo.

