The Witcher 3: aggiornamento next-gen previsto per seconda metà 2021

Annunciata a settembre, la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt è sparita dai radar nel frattempo; comprensibile, visto che negli ultimi mesi CD Projekt RED è stata impegnata con ben altre questioni. Ora, però, abbiamo almeno una data indicativa: Radek Grabowski, PR Manager per lo studio polacco, ha reso noto che l’aggiornamento per PC, PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile nel corso della seconda metà del 2021.

Ricordiamo che, per chi già possiede il gioco su PC, PS4 o Xbox One l’upgrade sarà gratuito; per tutti gli altri, la versione PS5 e Xbox Series X|S sarà venduta a parte. Ancora sconosciuta la lista completa delle nuove funzionalità che arriveranno su The Witcher 3: Wild Hunt, anche se possiamo aspettarci supporto al ray tracing e caricamenti più rapidi.