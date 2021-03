Disco Elysium: The Final Cut, ecco il trailer di lancio

Tutti coloro che non avevano bisogno che di un’altra scusa per rituffarsi nelle vie di Revachol saranno lieti di sapere che Disco Elysium: The Final Cut è ora disponibile. Questo massiccio aggiornamento include nuove quest, nuove personaggi con cui interagire e dialoghi completamente doppiati. Vista la quantità impressionante di chiacchierate che il nostro protagonista si fa nel corso della sua avventura, non è certo un proposito da poco.











Chi invece non ha ancora avuto occasione di sperimentare l’acclamato titolo di ZA/UM, può approfittare di uno sconto del 20%, attivo su tutti i negozi su cui Disco Elysium: The Final Cut è disponibile. Tenete presente che anche se questa versione è compatibile con i vecchi salvataggi, gli sviluppatori consigliano di iniziare una nuova partita, così da potersi godere al meglio tutte le aggiunte, che includono anche rivisitazioni dell’interfaccia e bilanciamenti vari ai sistemi di gioco. Ancora assente, purtroppo, la lingua italiana.