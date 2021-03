Shunsuke Saito e Kentaro Motomura lasciano Sony Japan Studio

Continua la serie di nomi che decidono di proseguire per la loro strada e abbandonare il Japan Studio di Sony Interactive Entertainment; oggi tocca a Shunsuke Saito e a Kentaro Motomura. Il primo aveva ricoperto il ruolo di character designer e animator per i due Gravity Rush, e di art director per Gravity Rush 2. Motomura, dal canto suo, ha collaborato a numerosi titoli prodotti dallo studio, fra cui Wild Arms, Bloodborne e Everybody’s Golf, e ha dichiarato che continuerà ad occuparsi di videogiochi in futuro.

Ricordiamo che molte di queste dipartite arrivano in seguito alla decisione di Sony di riorganizzare il suo Japan Studio, facendolo confluire in ASOBI Games. Il particolare, vale la pena segnalare che, dopo aver abbandonato la loro posizione presso Sony, Keiichiro Toyama, Junya Okura e Kazunobu Sato hanno deciso di fondare lo studio indipendente Bokeh Game Studio, attualmente al lavoro su un gioco horror.