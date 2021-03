Chivalry 2: nuove informazioni sulla closed beta

Torn Banner Studio ha condiviso nuove informazioni sulla closed beta di Chivalry 2, prevista per i giorni dal 23 al 26 aprile per chi preordina il gioco; a tal proposito, i preorder sono ora disponibili su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 39,99€ o 49,99€ per la Special Edition. Ma andiamo a vedere la lista completa di cosa potremo aspettarci in questo periodo di prova:

Cross-Play: potremo sfidare tutti i giocatori di Chivalry 2, indipendemente dalla piattaforma su cui giocano.

potremo sfidare tutti i giocatori di Chivalry 2, indipendemente dalla piattaforma su cui giocano. Le Dimensioni Contano: i campi di battaglia ospiteranno fino a 64 giocatori; gli sviluppatori hanno specificato che l’intenzione era quella di catturare l’intensità di battaglia su larga scala come quelle viste in Game of Thrones.

i campi di battaglia ospiteranno fino a 64 giocatori; gli sviluppatori hanno specificato che l’intenzione era quella di catturare l’intensità di battaglia su larga scala come quelle viste in Game of Thrones. Padroneggia la Spada, l’Arco o… la Gallina: il sistema a 4 classi e 12 sottoclassi garantisce più varietà di sempre, anche per quanto riguarda l’armamentario.

il sistema a 4 classi e 12 sottoclassi garantisce più varietà di sempre, anche per quanto riguarda l’armamentario. Il Mondo è la tua Arma: un abile guerriero dev’essere in grado di sfruttare l’ambiente intorno a sé, e in Chivalry 2 non mancheranno le occasioni di farlo; catapulte, baliste, trabucchi e trappole non aspettano altro che di essere utilizzati.

un abile guerriero dev’essere in grado di sfruttare l’ambiente intorno a sé, e in Chivalry 2 non mancheranno le occasioni di farlo; catapulte, baliste, trabucchi e trappole non aspettano altro che di essere utilizzati. Una Nuova Mappa: la beta includerà la nuova mappa The Siege of Rudhelm, oltre al ritorno dell’apprezzata modalità Team Objective.

la beta includerà la nuova mappa The Siege of Rudhelm, oltre al ritorno dell’apprezzata modalità Team Objective. Tante Modalità: se prendere parte a un assedio non è nel vostro stile, la beta includerà un’ampia selezione di modalità, fra cui Team Deathmatch e Free-for-all.

Infine, per prepararci alla closed beta di Chivalry 2, Torn Banner Studios ha anche preparato due trailer dedicati ai due schieramenti protagonisti della mischia: gli Agatha Knights e il Mason Order.