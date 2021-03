505 Games acquisisce l'IP di Ghostrunner per 5 milioni di euro

Ormai le notizie di acquisizioni arrivano con cadenza bisettimanale, quindi non è che ci stupiscano più di tanto, ma questa ha comunque del curioso: invece di acquisire uno studio, 505 Games ha deciso di comprarsi l’IP di Ghostrunner, il first person slasher cyberpunk uscito a ottobre e disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Stando all’annuncio, l’etichetta di publishing aveva già provato ad acquisire l’IP detenuta da All in! Games prima del lancio, offrendo però meno di quanto i polacchi si aspettavano.

Il successo di Ghostrunner, che nel giro di un solo giorno è rientrato dei costi di produzione, ha però convinto 505 Games a ripetere l’offerta, stavolta mettendo sul piatto una cifra molto più sostanziosa: ben 5 milioni di euro. Stando ai termini dell’accordo, All in! Games continuerà a ricevere parte dei profitti derivati dalle vendite del titolo.