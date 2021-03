CrossCode: rilasciato l'ultimo aggiornamento, niente sequel all'orizzonte

Un po’ a sorpresa, Radical Fish Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per CrossCode, che va a integrare il contenuto del DLC A New Home. Come spiegato nel post dedicato, le 3 quest e le nuove sfide dell’arena dovevano inizialmente fare parte del DLC, ma gli sviluppatori non erano riusciti a completarle in tempo. Lo studio tedesco ha anche chiarito che questo sarà l’ultimo aggiornamento per il suo action RPG, almeno in termini di contenuto: d’ora in poi, tutte le patch si occuperanno solo di bug fixing e problemi simili.

Radical Fish Games ha anche voluto chiarire i suoi piani per il futuro: al momento, non c’è nessun CrossCode 2 all’orizzonte. Dopo 9 anni dedicati al CrossWorld e ai suoi giocatori, lo studio vuole lavorare a qualcosa di nuovo, che assumerà il nome temporaneo di Project Terra. Del loro nuovo progetto, gli sviluppatori hanno condiviso alcuni teaser dedicati ai tool di sviluppo; dato lo stadio ancora embrionale dei lavori, c’è ben poco da mostrare del gioco in sé.