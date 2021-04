Knockout City: l'open beta sarà attiva da domani

Electronic Arts e Velan Studios ci ricordano che l’open beta di Knockout City prenderà il via già a partire da domani venerdì 2 aprile alle 15:00, per poi chiudersi alle 3:00 di lunedì 5 aprile.

La versione di prova sarà attiva su tutte le piattaforme, dunque PC (Origin, Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, permettendo agli interessati di toccare con mano il nuovo titolo d’azione multiplayer del programma EA Originals. Nella open beta Cross-Play i giocatori avranno accesso a tutto ciò che già hanno avuto modo di amare durante la prima beta: la luna, la gabbia e le palle bomba, le location di Concussion Yard, Rooftop Rumble e Knockout Roundabout e la playlist Team KO con ancor più nuovi contenuti. Questo fine settimana verranno introdotti la Sniper Ball, la mappa Back Alley Brawl, le playlist 1v1 Face-Off e Diamond Dash, oltre a nuove opzioni di stile. In totale ci saranno quattro mappe, cinque palloni giocabili, tre playlist e tante opzioni di personalizzazione. Saranno inoltre disponibili anche match privati per organizzare partite personalizzate con gli amici.

Infine, partecipando al weekend di open beta, i giocatori riceveranno il Beta Blue Booster Glider e l’icona Beta Brawler Player quando verrà lanciato il gioco completo, il prossimo 21 maggio.

