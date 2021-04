The King of Fighters XV: ecco il trailer di presentazione di King

Com’è ormai consuetudine da un bel po’ di settimane a questa parte, anche questo giovedì è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a uno dei personaggi presenti nel roster di The King of Fighters XV: questa volta il video è tutto per King.











La giovane combattente si ritrova a scontrarsi prima con Iori Yagami, e poi con Joe Higashi, mettendo in mostra tutte le sue abilità marziali, rispettivamente in un parco divertimenti abbandonato e nell’arena KOF.

Non sappiamo ancora esattamente quando The King of Fighters XV uscirà, né su quali piattaforme vedrà la luce, ma SNK ribadisce che il picchiaduro sarà tra le nostre mani nel corso del 2021.