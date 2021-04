PlayStation Plus: Days Gone è tra i giochi di aprile

Sony ha svelato i tre videogiochi che faranno parte dell’offerta rivolta agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel corso del mese di aprile.

Tra tutti spicca Days Gone, l’esclusiva PS4 sviluppata da Bend Studio che gli utenti potranno riscattare già da martedì 6 aprile, affiancata da Zombie Army 4: Dead War targato Rebellion, sempre su PS4, e da Oddworld Soulstorm, che debutta direttamente nel servizio PlayStation Plus. Da notare che quest’ultimo è giocabile solamente su PlayStation 5, mentre gli altri due possono essere apprezzati sia su PS4 che su PS5 tramite retrocompatibilità.

Tutti e tre i titoli appena citati potranno essere riscattati fino al prossimo 3 maggio.

